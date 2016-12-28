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Мир

Испанцы теряют веру в Бога

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Больше всего атеистов и неверующих среди людей от 18 до 34 лет

Больше всего атеистов и неверующих среди людей от 18 до 34 лет

Каждый четвертый житель страны является атеистом или не исповедует никакой религии

Каждый четвертый житель Испании является атеистом или не исповедует никакой религии, свидетельствуют результаты доклада, представленного Фондом Феррер Гуардиа (Fundaciоn Ferrer y Guardia), сообщает РИА Новости.

По данным фонда, 25,8% жителей страны заявляют, что они не являются приверженцами ни одной из религий. 15% называют себя неверующими, еще 10% – атеистами, остальные не смогли определиться с ответом. 72% признались, что являются приверженцами какой-либо религии (из них католики – 69%).

То есть число неверующих в стране существенно выросло за последние десятилетия: в 1980 году о том, что не верят Бога, заявляли лишь 8,5% населения. Больше всего атеистов и неверующих среди людей от 18 до 34 лет (почти 50%), среди людей старше 65 их всего 8,3%.

Меньше всего верующих в Каталонии (29% заявили, что никогда не верили в Бога, 13,7% признались, что раньше были верующими, но изменили свою позицию), в Стране басков и на Балеарские островах. Меньше всего атеистов – в Мурсии, Арагоне, Кастилии-Ла-Манче и Эстремадуре.

Кроме того, проведенное исследование свидетельствует: испанцы больше не хотят заключать браки в церкви – если в 1992 году церковных браков было почти 80%, то в 2015 году – 29%. 42,5% детей сейчас рождаются вне брака, в 1990 году – чуть менее 10%.

Популярность уроков религии падает в школах. В начальной школе 30,7% учеников предпочитают альтернативные предметы религиозному воспитанию, в средней – 47%, в старших классах – 66,5%. При этом в государственных школах число тех, кто не хочет изучать религии, заметно выше по сравнению с частными – 60% против 22%.

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Теги: Испания, религия, бог, атеисты

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