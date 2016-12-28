В Анталии нынешний турсезон назвали худшим за последние 12 лет

На оперативное возвращение турпотока на курорте не рассчитывают

Чудом назвали власти Анталии то, что в сезоне-2016, несмотря на падение турпотока практически по всем направлениям, все-таки 6 млн. туристов посетили курорт. Однако эта цифра соответствует уровню 2004 года, соответственно сезон оказался худшим за последние 12 лет. В том же 2014 году – во многом за счет турпотока из России – Анталия приняла ровно вдвое больше туристов – 12 млн.

Основной причиной такого резкого снижения в Анталии назвали, во-первых, резкое падение российского турпотока по политическим причинам – российский рынок, несмотря на «возвращение» Турции в конце сезона упал на 85%, в итоге вместо 3,5 млн. на курорт прибыли всего 500 тыс. человек. Политическая ситуация – с терактами в столице, попыткой переворота и постоянными предупреждениями органов безопасности разных стран о неблагоприятной ситуации отпугнула и европейский турпоток – так, следующую существенную потерю понесли такие существенные рынки, как немецкий – убыль составила 35%, с 3 до 1,9 млн. человек и английский – 24%, до 331 тыс. человек. Также убыло туристов из Скандинавии – на 47%, из Нидерландов – на 30%, существенно сократился турпоток и из восточной Европы – например, из Польши число туристов убыло фактически наполовину и составило 100 тыс. человек.

На оперативное возвращение турпотока при этом на курорте не рассчитывают. До рекордных цифр прежних лет Анталия поднимется не сразу, однако на прирост до 7,5 млн. туристов власти все же рассчитывают. На правах основного генератора роста называют вернувшуюся Россию. При этом рост ожидают грандиозный – до 3,5 млн., соответственно почти под 200%. Все остальные рынки, скорее всего, ожидает продолжение падения, Турция рассчитывает только замедлить его темпы.