Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154
28/12/2016 19:52
Подпись к рисунку гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется»
Издание регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к картинке гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется». Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.
Фото: © РИА Новости
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Теги: Charlie Hebdo, карикатура, крушение, Ту-154
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