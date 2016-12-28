Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154

Издание регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к картинке гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется». Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Фото: © РИА Новости