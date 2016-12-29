По делу о Берлинском теракте задержали 40-летнего тунисца

Правоохранители считают, что задержанный был сообщником предполагаемого террориста Аниса Амри, которого на прошлой неделе застрелили миланские полицейские

Полиция Германии задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к организации теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, 19 декабря на гуляющих по ярмарке людей на полном ходу наехал грузовик . В результате погибли 12 человек, 49 людей получили ранения.

Правоохранители считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним тунисцем Анисом Амри - предполагаемым исполнителем атаки, который на прошлой неделе был застрелен миланскими правоохранителями.

Ранее «Комментарии» писали о том, что по подозрению в совершении теракта полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. Амри удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен правоохранителями и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.