По делу о Берлинском теракте задержали 40-летнего тунисца
29/12/2016 06:30
Полиция считает 40-летнего тунисца соучастником исполнителя теракта
Правоохранители считают, что задержанный был сообщником предполагаемого террориста Аниса Амри, которого на прошлой неделе застрелили миланские полицейские
Полиция Германии задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к организации теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает ВВС.
Напомним, 19 декабря на гуляющих по ярмарке людей на полном ходу наехал грузовик . В результате погибли 12 человек, 49 людей получили ранения.
Правоохранители считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним тунисцем Анисом Амри - предполагаемым исполнителем атаки, который на прошлой неделе был застрелен миланскими правоохранителями.
Ранее «Комментарии» писали о том, что по подозрению в совершении теракта полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. Амри удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен правоохранителями и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.
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