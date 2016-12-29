Водолазы прекратили работы в зоне крушения ТУ-154 из-за шторма

Водолазные работы продолжатся только после снижения волнения моря

В Черном море в зоне крушения самолета Минобороны РФ, который вез артистов и журналистов в Сирию, из-за шторма прекращены водолазные работы по поиску обломков авиалайнера.

Напомним, вчера водолазам удалось обнаружить и поднять второй бортовой самописец рухнувшего Ту-154.

Работа водолазов будет продолжена только после снижения волнения моря, передает ВВС, ссылаясь на сообщение регионального поисково-спасательного отряда. Однако при этом представитель отряда подчеркнул, что приостановлена только работа водолазов. «Корабли продолжают поиск», - пояснил он.

Ранее «Комментарии" писали о том, что по делу крушения Ту-154 допросили человека, снявшего падение самолета на видео.