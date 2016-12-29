В Беларуси к смертной казни приговорили отца, убившего своих детей

39-летнего жителя Мозыря осудили за то, что задушил 17-летнего сына и 9-летнюю дочь

Гомельский облсуд Беларуси на выездном заседании приговорил к высшей мере наказания – смертной казни - 39-летнего жителя Мозыря, который обвинялся в убийстве собственных детей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Барсукова.

Трагедия произошла 31 января 2016 года. Отец, пребывая в нетрезвом состоянии, задушил своего 17-летнего сына и 9-летнюю дочь. Затем он сам позвонил в милицию, сознался в содеяном и предпринял попытку суицида, спрыгнув с четвертого этажа. Однако мужчина остался жив и предстал перед судом. Приговор суда еще не вступило в законную силу и может быть обжалован.

Ранее «Комментарии» писали о том, что суд присяжных признал вину 22-летнего американца, убившего девять человек.