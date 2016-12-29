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Дональд Трамп встретит Новый год в Нью-Йорке

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ДоНового года у Трампа плотный рабочий график

ДоНового года у Трампа плотный рабочий график

Не исключено, что еще до праздника станет известно о новых назначениях в администрации новоизбранного президента

Новоизбранный президент США Дональд Трамп решил встретить Новый год в Нью-Йорке, куда он прибудет из Флориды, где отмечал Рождество.  Об этом сообщил представитель Трампа Шон Спайсер.

Подробности праздничной программы Трампа пока не оглашали. Но известно, что рабочий график Дональда Трампа до Нового года  включает брифинг и ряд встреч с возможными кандидатами на должности в его новой администрации.

«Можно ожидать, что о новых назначениях будет объявлено еще до конца недели», - сказал Спайсер. 

Ранее "Комментарии» писали о том, что Трамп обещает отменить до 70% указов своего предшественника Обамы.

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Теги: Трамп, США

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