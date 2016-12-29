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Со дна Черного моря подняли все основные части потерпевшего крушения Ту-154

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Основные части Ту-154 подняты на поверхность

Основные части Ту-154 подняты на поверхность

Источник сообщает, что у следствия нет приоритетной версии о причинах крушения лайнера

Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения самолета  Минобороны России, подняли со дна Черного моря все основные фрагменты разбившегося Ту-154. Обломки помещены на  на специальную  площадку, где специалисты проведут  «выкладку» воздушного судна. Об этом , сообщает  РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника,  пока нет приоритетной версии крушения  самолета Минобороны РФ, который вез артистов и журналистов в Сирию. Также сообщается, что  основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена.

Спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. Обнаруженные фрагменты тел пройдут генетическую экспертизу в лаборатории.  

Ранее «Комментарии» писали о том, что Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение  утром 25 декабря  через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где производил дозаправку. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

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Теги: Ту-154, крушение

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