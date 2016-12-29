Со дна Черного моря подняли все основные части потерпевшего крушения Ту-154
29/12/2016 09:30
Основные части Ту-154 подняты на поверхность
Источник сообщает, что у следствия нет приоритетной версии о причинах крушения лайнера
Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения самолета Минобороны России, подняли со дна Черного моря все основные фрагменты разбившегося Ту-154. Обломки помещены на на специальную площадку, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна. Об этом , сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам источника, пока нет приоритетной версии крушения самолета Минобороны РФ, который вез артистов и журналистов в Сирию. Также сообщается, что основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена.
Спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. Обнаруженные фрагменты тел пройдут генетическую экспертизу в лаборатории.
Ранее «Комментарии» писали о том, что Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где производил дозаправку. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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