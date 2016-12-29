Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен

От расположенного в хвосте черного ящика нашли только пленку, но ее попытаются расшифровать

Третий черный ящик, который располагался в хвосте самолета Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черное море, разрушен. От него обнаружена только пленка. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», - сообщил источник.

Состояние других бортовых самописцев ( речевого и параметрического) удовлетворительное. Их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

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