Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен
29/12/2016 10:17
Третий самописец дублирует записи двух других черных ящиков
От расположенного в хвосте черного ящика нашли только пленку, но ее попытаются расшифровать
Третий черный ящик, который располагался в хвосте самолета Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черное море, разрушен. От него обнаружена только пленка. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», - сообщил источник.
Состояние других бортовых самописцев ( речевого и параметрического) удовлетворительное. Их расшифровка будет завершена в ближайшее время.
Ранее «Комментарии» писали о том, что последними словами пилотов Ту-154 были: «Командир, падаем!»
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Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен
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