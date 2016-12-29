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Мир

Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен

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Третий самописец дублирует записи двух других черных ящиков

Третий самописец дублирует записи двух других черных ящиков

От расположенного в хвосте черного ящика нашли только пленку, но ее попытаются расшифровать

Третий черный ящик, который располагался в хвосте самолета Минобороны России, рухнувшего  25 декабря в Черное море, разрушен. От него обнаружена только пленка.  Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Третий  черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», - сообщил источник.

Состояние других  бортовых самописцев ( речевого и параметрического)  удовлетворительное. Их  расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Ранее «Комментарии» писали о том, что последними словами пилотов Ту-154 были: «Командир, падаем!»

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Теги: крушение, Ту-154

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