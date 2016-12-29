От большего числа жертв на берлинской ярмарке спасла тормозная система грузовика

Также следствие располагает информацией, что перед нападением террорист отправил смс-сообщение о том, что он в грузовике и все идет по плану

Автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который 19 декабря наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, спасла от гибели многих людей. Об этом пишут СМИ Германии. Отмечается, что система сработала после удара о первый же павильон рынке.

Также, появилась информация о том, что предполагаемый исполнитель нападения тунисец Анис Амри перед нападением отправил смс-сообщение: «Брат, все идет по плану, как того хочет бог. Я в машине. Молись обо мне, брат!».

Однако пока не ясно кому предназначалось это сообщение. Не исключено, что тому 40-летнему тунисцу, которого полиция задержала вчера по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине .

Ранее «Комментарии» писали о том, что под колесами грузовикав Берлине погибли 12 человек. Еще 49 получили ранения.