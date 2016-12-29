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Мир

Сегодня мимо Земли пролетит гигантский астероид

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Астероид не угрожает Земле

Астероид не угрожает Земле

Гигантский астероид Таутатис 29 декабря пролетит на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли.

Гигантский астероид не представит опасности для Земли, так как пролетит на достаточном расстоянии от нее и до осени 2017 года к Земле не подлетит близко ни один астероид. Ученые отмечают, что космическое тело примечательно необычным вращением, характерным для него, и не представляет опасности.

Размер Таутатиса составляет порядка пяти километров в длину. Из-за того, что небесное тело имеет продолговатую форму, его зачастую сравнивают с арахисом. Кроме того, порой, данный астероид называют даже малой планетой.

Некоторые исследователи предполагают, что Таутатис сформировался из-за слияния двух других небесных тел. 

Примечательно, что астероид пролетает рядом с Землей довольно часто – всему виной малое наклонение орбиты и незначительный период обращения в 4 года.

Данное небесное тело интересно, прежде всего, своими вращениями, которые кажутся хаотическими. Дело в том, что вращение Таутатиса представляет собой два различных периодических движения, которые создают иллюзию хаотичности.

 

 

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Источник: sundaynews

Теги: астероид, космос, планета Земля

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