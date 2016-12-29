Стало известно как будут хоронить жертв крушения самолета Минобороны РФ с 92 людьми

13 погибших в катастрофе над Черным морем будут похоронены на федеральном военном кладбище в Подмосковье

Министерство обороны РФ взяло на себя все вопросы по организации похорон жертв Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря над Черным морем в Сочи, где производил дозаправку. «Все хлопоты по организации похорон мы взяли на себя. Мы объявили семьям погибших, что в их распоряжении федеральное мемориальное кладбище», - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Известно, что на федеральном военном кладбище в Подмосковье будут похоронены 13 жертв катастрофы.

Ранее «Комментарии» писали о том, что на поверхность подняли тела 19 погибших в авиакатастрофе над Черным морем.