Россиянам посоветовали готовиться к отключению от мирового интернета
29/12/2016 13:13
Россию могут отключить от интернета
Россия нужно быть готовой к тому, что ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.
По его словам, такой сценарий возможен из-за законопроекта о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.
Клименко считает, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.
Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета.
Как сообщали «Комментарии», ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. «Ростелеком» подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.
По указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили доступа к сервисам Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы страны.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: RT
Теги: интернет
Последние новости
|
13:35
|
13:30
Армения заявила о гибели трех своих военных на границе с Азербайджаном
|
13:30
|
13:28
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0