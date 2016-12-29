Россиянам посоветовали готовиться к отключению от мирового интернета

Россия нужно быть готовой к тому, что ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

По его словам, такой сценарий возможен из-за законопроекта о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Клименко считает, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета.

Как сообщали «Комментарии», ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. «Ростелеком» подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

По указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили доступа к сервисам Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы страны.