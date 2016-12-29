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Мир

Россиянам посоветовали готовиться к отключению от мирового интернета

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Россию могут отключить от интернета

Россию могут отключить от интернета

Россия нужно быть готовой к тому, что ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

По его словам, такой сценарий возможен из-за законопроекта о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Клименко считает, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен. 

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета. 

Как сообщали «Комментарии», ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. «Ростелеком» подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций. 

По указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили доступа к сервисам Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы страны.

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Источник: RT

Теги: интернет

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   © «Комментарии:», 2016

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