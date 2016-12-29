Армения заявила о гибели трех своих военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило также и о потерях с азербайджанской стороны

Министерство обороны Армении сообщает о том, что трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными.

«Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также об убитых и раненых с азербайджанской стороны.

Напомним, в 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном накалились. Весной начались столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Это привело к потерям десятков солдат с обеих сторон.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в США спрогнозировали возможные вооруженные конфликты.