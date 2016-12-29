Армения заявила о гибели трех своих военных на границе с Азербайджаном
29/12/2016 13:30
Столкновения произошли рано утром 29 декабря
Министерство обороны Армении сообщило также и о потерях с азербайджанской стороны
Министерство обороны Армении сообщает о том, что трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными.
«Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.
Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также об убитых и раненых с азербайджанской стороны.
Напомним, в 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном накалились. Весной начались столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Это привело к потерям десятков солдат с обеих сторон.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в США спрогнозировали возможные вооруженные конфликты.
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Теги: Армения, Азербайджан, конфликт
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