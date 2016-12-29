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Мир

В Китае по самому высокому навесному мосту в мире пустили автомобили

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Самая высокая точка моста 565 метров наз землей

Самый высокий навесной мост соединяет части скоростной трассы между  городом Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань

В Китае по самому высокому в мире навесному мосту  пошли автомобили.  Об этом сообщает  агентство China News Service.

Мост Бэйпаньцзян (находится в одноименной долине) был открыт в сентябре.  Его самая высокая точка расположена на высоте 565 метров  над землей. Китайская сторона утверждает, что по этому показателю мост является рекордсменом.  

Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

Ранее «Комментарии" писали о том, что стало известно, какие мосты отремонтируют в 2017 году.

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Теги: Китай, мост

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   © «Комментарии:», 2016

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