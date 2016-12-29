В Китае по самому высокому навесному мосту в мире пустили автомобили

Самый высокий навесной мост соединяет части скоростной трассы между городом Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань

В Китае по самому высокому в мире навесному мосту пошли автомобили. Об этом сообщает агентство China News Service.

Мост Бэйпаньцзян (находится в одноименной долине) был открыт в сентябре. Его самая высокая точка расположена на высоте 565 метров над землей. Китайская сторона утверждает, что по этому показателю мост является рекордсменом.

Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

Ранее «Комментарии" писали о том, что стало известно, какие мосты отремонтируют в 2017 году.