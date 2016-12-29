Министр обороны РФ заявил о прекращении огня в Сирии с полуночи 30 декабря

В Сирии готовы прекратить огонь и начать мирные переговоры

Президент России Владимир Путин заявил о достигнутой договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», - сообщил Путин.

Однако при этом он заметил, что договоренности о прекращении огня в Сирии очень хрупкие и требуют особого внимания и профессионального подхода к этим вопросам..

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.

Но информированные источники заявляют, что договоренность о перемирии не будет распространяться на террористические организации ДАИШ и «Джебхат Ан-Нусра».

Ранее «Комментарии» писали о том, что с 24 декабря на Донбассе вступил в силу режим «тишины».