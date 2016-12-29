Лавров «прочитал рэп» об итогах года (видео)

В сети появилось смонтированное новогоднее обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прочитал рэп, посвященный итогам уходящего года.
На видео Лавров под музыкальное хип-хоп сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сириии и отношениях России и Европы. «Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться», — отмечает он в конце ролика.
Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра.
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Теги: Новый год, Сергей Лавров
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