Лавров «прочитал рэп» об итогах года (видео)

В сети появилось смонтированное новогоднее обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прочитал рэп, посвященный итогам уходящего года.

На видео Лавров под музыкальное хип-хоп сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сириии и отношениях России и Европы. «Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться», — отмечает он в конце ролика.

Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра.