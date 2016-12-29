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Жители Перу из-за двухголового теленка начали готовиться к концу света

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Двухголовый теленок поверг перуанцев в шок

В перуанской деревне родился двухголовый теленок, который вскоре умер после рождения. Многие жители решили, что животное было проклято и это предзнаменование конца света или какой-нибудь масштабной катастрофы.

Местный ветеринар Мартин Паласиос призвал людей не паниковать и объяснил, что телёнок родился с двумя головам вследствие мутации. Он также отметил, что такие случаи не редкость и встречаются не только среди домашнего скота, но и в дикой природе.

По его словам, теленок умер, потому, что две головы были не единственным пороком телёнка. Его внутренние органы также могли мутировать и не смогли нормально функционировать.

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Источник: «LifeNews»,

Теги: конец света, животное

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