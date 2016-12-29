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Мир

Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО

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Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать следующим генеральным секретарем НАТО в зависимости от того, будет ли выдвигать его кандидатуру Тереза Мэй. Об этом сообщают источники. 

Великобритания занимает сильную позицию в НАТО, так как является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США. Также страна стремится занять более активную роль в альянсе после выхода из состава Евросоюза. 

Близкие к Кэмерону чиновники, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую ​​возможность. 

«Мы должны найти для него роль - он может предложить очень много - и убедить его снова сражаться за Британию», - цитирует газета слова из источников. 

В случае назначения, Камерон будет зарабатывать 222,019 фунтов стерлингов. 

Генсек альянса Йенс Столтенберг покинет пост либо в 2018 году, либо в 2019-м. 

За время существования НАТО представители из Великобритании уже три раза становились генеральными секретарями: Гастингс Исмей занимал эту должность с 1952 по 1957 год, Питер Каррингтон — с 1984 по 1988 год, а Джордж Робертсон — с 1999-го по 2004-й. 

 Как сообщали «Комментарии», летом Дэвид Кэмерон решил покинуть пост премьер-министра Великобритании после результатов референдума о выходе из ЕС.

 

 

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Источник: «Daily Mail»,

Теги: Великобритания, НАТО, Кэмерон

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