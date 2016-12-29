Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать следующим генеральным секретарем НАТО в зависимости от того, будет ли выдвигать его кандидатуру Тереза Мэй. Об этом сообщают источники.

Великобритания занимает сильную позицию в НАТО, так как является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США. Также страна стремится занять более активную роль в альянсе после выхода из состава Евросоюза.

Близкие к Кэмерону чиновники, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую ​​возможность.

«Мы должны найти для него роль - он может предложить очень много - и убедить его снова сражаться за Британию», - цитирует газета слова из источников.

В случае назначения, Камерон будет зарабатывать 222,019 фунтов стерлингов.

Генсек альянса Йенс Столтенберг покинет пост либо в 2018 году, либо в 2019-м.

За время существования НАТО представители из Великобритании уже три раза становились генеральными секретарями: Гастингс Исмей занимал эту должность с 1952 по 1957 год, Питер Каррингтон — с 1984 по 1988 год, а Джордж Робертсон — с 1999-го по 2004-й.

Как сообщали «Комментарии», летом Дэвид Кэмерон решил покинуть пост премьер-министра Великобритании после результатов референдума о выходе из ЕС.