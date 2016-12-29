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Мир

Гражданам Австралии на индонезийском курорте устроили «марш позора»

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Такая форма публичного наказания практикуется на острове в течение уже многих лет

Парень и девушка украли велосипед из отеля, в котором жили

«Марш позора» устроили власти небольшого индонезийского острова Гили двум туристам из Австралии. Об этом сообщили журналистам официальные представители курорта, расположенного поблизости от острова Ломбок.

Молодых мужчину и женщину в окружении полиции провели по улицам города с прикрепленными на шеях табличками, на которых написано на английском языке: «Я вор. Не делайте то, что я сделал». Об этом свидетельствуют кадры, которые попали в средства массовой информации.

Как рассказал глава местной администрации Мухамад Тауфик, австралийцы, имена которых не раскрываются, украли из отеля, где они жили, велосипед. Правоохранительные органы задержали их на следующий день после происшествия. По словам Тауфика, после выяснения всех обстоятельств случившегося и «марша позора» молодые люди были выдворены с острова.

Глава администрации подчеркнул, что подобная практика публичного наказания практикуется на острове в течение многих лет, без исключения для местных жителей и иностранцев.

Фото: © Facebook.com/Dije Siha Rahmad

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Теги: Австралия, Индонезия, велосипед, наказание

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