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Южная Осетия хочет стать Аланией

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Референдум о смене названия частично признанного закавказского государства может пройти во время выборов президента

Президент РЮО Тибилов подтвердил планы о вынесении на референдум вопроса о переименовании республики

Референдум о переименовании республики нужно провести во время президентских выборов в апреле 2017 года, заявил президент Южной Осетии Леонид Тибилов журналистам.

«Проведение референдума – довольно затратное дело, и было бы целесообразнее провести его вместе с президентскими выборами», – сказал он.

«В январе мы планируем проведение заседания политического совета при президенте РЮО, где и будет определенно, когда и в какой форме он будет проведен», – добавил Тибилов.

Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов сказал в декабре 2015 года. Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.

Фото: © Sputnik / Ада Багиан

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Теги: Осетия, Тибилов, переименование, Алания

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