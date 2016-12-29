Трамп установил правила для своей администрации

Их всего два: покупай американское и нанимай американцев
Избранный президент США Дональд Трамп озвучил два правила, которым будет следовать его администрация. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Моя администрация будет следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев», – говорится в сообщении.
Фото: Getty
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Теги: администрация, президент, США, Трамп
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