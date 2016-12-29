Трамп установил правила для своей администрации

Их всего два: покупай американское и нанимай американцев

Избранный президент США Дональд Трамп озвучил два правила, которым будет следовать его администрация. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Моя администрация будет следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев», – говорится в сообщении.

Фото: Getty