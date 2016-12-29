Нью-йоркские полицейские могут надеть тюрбаны

Служащие в полиции сикхи получили разрешение работать в традиционных для их религии головных уборах

Служащие в полиции Нью-Йорка сикхи получили разрешение работать в традиционных для их религии тюрбанах, сообщает телеканал CNN. Об этом заявил комиссар нью-йоркского отделения Джеймс О’Нил.

«Мы хотим сделать нью-йоркское отделение полиции настолько разнообразным, насколько возможно. Это сильно меняет наши правила ношения униформы, поэтому мы должны были быть очень осторожными», – сказал О´Нил.

По словам О’Нила, в этом отделении полиции служат около 160 сикхов. До этого изменения сикхам разрешалось носить патку (головной платок) под полицейской фуражкой.

Сами сикхи положительно восприняли это нововведение.

Фото: официальный аккаунт Sikh Officers Association в Twitter