В Белоруссии завершено расследование дела убийцы с пилой

Подросток убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения

Белорусские следователи завершили расследование уголовного дела по нападению подростка с бензопилой и топором на людей в минском торговом центре, дело передано прокурору для направления в суд, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Следствием установлено, что вечером 8 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. В сообщении отмечается, что подросток убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения. Затем обвиняемый причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана медицинская помощь. Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции.

По данным пресс-службы, потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей. Кроме того, установлен факт подготовки обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из вузов в Минске. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Однако реализовать свой план он не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы и вновь завести ее у подростка не вышло.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими», – сообщила пресс-служба СК.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям уголовного кодекса «приготовление к убийству двух и более лиц», «покушение на убийство двух и более лиц», «убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений», «хулиганство». Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней – заключение под стражу.

Фото: © Следственный комитете Беларуси