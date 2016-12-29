Загреб назван городом с лучшими рождественскими ярмарками

Столица Хорватии завоевывает это звание уже второй раз подряд

Загреб признан городом с лучшими в Европе рождественскими базарами в 2016 году. Таковы итоги премии, учрежденной порталом European Best Destinations.

Отмечается, что хорватская столица завоевывает почетный трофей уже второй раз подряд и является бесспорным лидером среди городов Европы. Здешние рождественские ярмарки пользуются большой популярностью у иностранных туристов и являются одной из главных зимних достопримечательностей.

За Загреб проголосовали 34 тыс. туристов, которым предлагалось выбрать победителя из 20 претендентов.