Загреб назван городом с лучшими рождественскими ярмарками

Столица Хорватии завоевывает это звание уже второй раз подряд
Загреб признан городом с лучшими в Европе рождественскими базарами в 2016 году. Таковы итоги премии, учрежденной порталом European Best Destinations.
Отмечается, что хорватская столица завоевывает почетный трофей уже второй раз подряд и является бесспорным лидером среди городов Европы. Здешние рождественские ярмарки пользуются большой популярностью у иностранных туристов и являются одной из главных зимних достопримечательностей.
За Загреб проголосовали 34 тыс. туристов, которым предлагалось выбрать победителя из 20 претендентов.
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