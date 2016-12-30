Комиссия по расследованию крушения Ту-154 изучает 7 версий причин трагедии

Специалисты будут выстраивать графическую модель крушения самолета

Семь версий причин крушения самолета Минобороны России в небе над Черным морем рассматривает комиссия по расследованию катастрофы. При этом нет ни одной приоритетной версии. Об этом сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Среди рассматриваемых версий - человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - сказал генерал-лейтенант и добавляет, что следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. По словам Байнетова, версия теракта исключена.

« В течение 10-20 дней будем строить графическую модель катастрофы. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается, так как для окончательного расследования нам нужны еще фрагменты», - сказал он и добавил, что комиссия рассчитывает установить причину крушения в течение месяца.

Ранее «Комментарии» писали о том, что на борту разбившегося 25 декабря самолета были военные артисты ансамбля им. Александрова и журналисты. Все они направлялись в Сирию поздравлять в Новым годом российских военнослужащих.