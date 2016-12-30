Предполагаемого соучастника берлинского террориста отпустили из-под стражи

Калибр пистолета, найденного у Аниса Амри, полностью совпадает с оружием, из которого был убит поляк - водитель угнанного тунисцем грузовика

Полиция Германии отпустила задержанного накануне 40-летнего тунисца, которого подозревали в связях с исполнителем террористической атаки на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом заявил спикер федеральной прокуратуры.

«Дальнейшее расследование показало, что задержанный мужчина не был контактным лицом Аниса Амри, поэтому он должен быть освобожден», - сказали в прокуратуре.

Напомним, предполагаемого террориста Аниса Амри, который управлял грузовиком, давившим людей, искали по всей Европе. На днях его обнаружили в Италии, но он был убит в пересстрелке с миланской полицией.

Согласно выводам следователей, калибр пистолета, найденного у Амри, полностью совпадает с оружием, из которого был убит поляк - водитель угнанного тунисцем грузовика.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, 49 пострадали.