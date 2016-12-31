Гигантские часы в Астане претендуют на рекорд Гиннесса (фото)

Особенность конструкции заключается в том, что она расположена на реке

На набережной реки Есиль в Астане накануне Нового года появились огромные часы, благодаря своему размеру претендующие на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Диаметр циферблата составляет 17 метров, они оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток. Особенность конструкции заключается в том, что она расположена на реке – буквально этим летом горожане любовались на необычное лазерное шоу в этой гигантской установке.

Часы оснащены точным механизмом, и в новогоднюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь. Прямо под часами для горожан обустроен каток.

Эти новогодние казахстанские часы могут стать самыми большими в своем роде в мире. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США) имеют диаметр 15,24 метра.

Фото: Акимат Астаны