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Мир

В Италии зажгли самую большую в мире новогоднюю елку

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Гигантская итальянская ель останется зажженной до 10 января 2017 года

Это уникальное новогоднее дерево появилось в Умбрии

Высота итальянской елки составляет 650 метров, а ширина в основании – 350 метров. Однако это огромное дерево представляет собой силуэт, состоящий из 260 огней зеленого цвета, и 200 огней, изображающих звезду на макушке. Еще 270 разноцветных огней заполняют силуэт елки, а 1350 вилок и розеток обеспечивают подачу электричества.

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Теги: огни, елка, Италия

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