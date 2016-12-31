В Италии зажгли самую большую в мире новогоднюю елку

Это уникальное новогоднее дерево появилось в Умбрии

Высота итальянской елки составляет 650 метров, а ширина в основании – 350 метров. Однако это огромное дерево представляет собой силуэт, состоящий из 260 огней зеленого цвета, и 200 огней, изображающих звезду на макушке. Еще 270 разноцветных огней заполняют силуэт елки, а 1350 вилок и розеток обеспечивают подачу электричества.