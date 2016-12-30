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Мир

Высланные из США российские дипломаты не могут купить билеты на самолет

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35 российских дипломатов должны покинуть США в 72 часа

Новогоднюю ночь дипламаты скорее всего проведут в пути домой

В четверг власти США объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Об этом пишет «Сегодня».

Также  Вашингтон высылает из страны 35 российских дипломатов РФ и закрывает два дипломатических учреждения России, обвиняя их   в разведывательной деятельности.

В Кремле такие действия назвали  «предсказуемой агрессией  людей, которым через три недели уходить», а также желанием навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

Как сообщил пресс-секретарь  президента России  Дмитрий Песков, Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Любопытно, что высланные из США дипломат должны покинуть страну в течение 72 часов. Но с эти возникли некоторые сложности. Накануне новогодних праздников оказались раскупленными билеты на самолеты. Дипломаты  попытаются вылететь в Москву из Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место в самолете на Москву. Но скорее всего новогоднюю ночь им предстоит провести в авиалайнерах.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в Казахстане нашли мертвым российского дипломата.

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Теги: США, Россия, дипломаты

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   © «Комментарии:», 2016

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