В США в аэропорт вернули самолет из-за драки за туалет

Пара пассажиров отказалась подчиняться требованиям бортпроводников и учинила драку

В американском Миннеаполисе самолет авиакомпании Delta Air Lines, следующий рейсом Миннеаполис — Лос-Анджелес, сразу после взлета пришлось вернуть в аэропорт из-за возникшего на борту инцидента, который очень быстро перерос в драку.

Сразу после взлета одна из пассажирок пошла в туалетную комнату. Но пассажирам еще было предписано оставаться в креслах и бортпроводники попросили женщину вернуться на место. К спору с бортпроводниками присоединился её приятель.

Перепалка с криками переросла в драку, при этом разъяренный мужчина даже наносил удары и другим пассажирам. Капитан самолета дважды обращался к пассажирам с требованием успокоиться, заявив, что в противном случае он вернется в Миннеаполис, но его требования не были услышаны.

В вернувшийся в аэропорт самолет зашли офицеры полиции и задержали зачинщиков беспорядка, которые к тому же пытались сопротивляться полиции. Поскольку инцидент произошел на борту самолета, ожидается, что задержанной паре предъявят обвинения за нарушения как федеральных, так и местных законов.

Ранее «Комментарии» писали о том, что высланные из США российские дипломаты не могут купить билеты на самолет.