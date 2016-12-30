УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии

0

Елизавета II лечится от сильной простуды

Неправдивое сообщение о смерти королевы Великобритании получило 200 ретвитов

Сообщение о смерти британской монархини Елизаветы II  выдал фейковый аккаунт  ВВС  в Twitter. Об этом сообщает издание «Страна».

Это сообщение сразу же  получило более 200 ретвитов.  При этом многие влиятельные люди успели  ретвитнуть запись еще до того, как поняли, что сообщение фейковое.Среди поверивших ложной информации - посол Франции в США Жерар Аро, Памела Макклинток из Hollywood Reporter и Фрэнк Грейвз из EKOS Frank Graves.

Пресс-секретарь Букингемского дворца сообщил, что королева и ее супруг сейчас лечатся от сильной простуды.

Ранее«Комментарии» писали о том, что ученикам бердянской школы написала письмо королева Великобритании.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: королева, Британия, Елизавета II

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Британии накануне Рождества предотвратили теракт

В Британии накануне Рождества предотвратили теракт

"> В Британии одобрено рождение детей от трех родителей

В Британии одобрено рождение детей от трех родителей

"> В Британии престижную арт-премию вручили за инсталяции из повседневных предметов

В Британии престижную арт-премию вручили за инсталяции из повседневных предметов

"> Внучка Елизаветы II поранила мечом мужчину

Внучка Елизаветы II поранила мечом мужчину

Загрузка...

Последние новости

15:40

Из России выехало рекордное количество евреев

15:37

Вирусы начнут распространяться от компьютера к компьютеру

15:30

«Одесский припортовый завод» остановил производство

15:18

В Украину запретили ввоз антиукраинских книг

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Грабитель напал на женщину в золоте прямо в магазине

Грабитель напал на женщину в золоте прямо в магазине »

Харьков

Харьковские правоохранители получили новые машины

Харьковские правоохранители получили новые машины »

Донбасс

В городе на Донетчине тысячи переселенцев лишились соцвыплат

В городе на Донетчине тысячи переселенцев лишились соцвыплат »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.