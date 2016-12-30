Фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии

Неправдивое сообщение о смерти королевы Великобритании получило 200 ретвитов

Сообщение о смерти британской монархини Елизаветы II выдал фейковый аккаунт ВВС в Twitter. Об этом сообщает издание «Страна».

Это сообщение сразу же получило более 200 ретвитов. При этом многие влиятельные люди успели ретвитнуть запись еще до того, как поняли, что сообщение фейковое.Среди поверивших ложной информации - посол Франции в США Жерар Аро, Памела Макклинток из Hollywood Reporter и Фрэнк Грейвз из EKOS Frank Graves.

Пресс-секретарь Букингемского дворца сообщил, что королева и ее супруг сейчас лечатся от сильной простуды.

Ранее«Комментарии» писали о том, что ученикам бердянской школы написала письмо королева Великобритании.