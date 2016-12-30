Россия ввела санкции против Северной Кореи, которые ограничивают экспорт угля и металлов из этой страны. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия ввела экономические санкции против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания. Санкции предусматривают меры по выполнению соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. Российские санкции ограничивают по большей части экспорт угля, серебра, меди, никеля и цинка из КНДР.

Совбез ООН одобрил введение санкций против Северной Кореи 30 ноября 2016 года. Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР с момента прихода к власти казнил более 100 чиновников.