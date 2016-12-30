Российский посол после ужина попал в Израиле в больницу

У Шеина ухудшилось самочувствие после ужина в одном из ресторанов Тель-Авива.

Посол России в Израиле Александр Шеин накануне вечером попал в больницу Тель-Авива после того, как ухудшилось его самочувствие.

Его доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. По словам советника-посланника РФ Алексея Дробинина, на данный момент состояние Шеина улучшилось, сообщает ynetnews.com.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США в ответ на действия американских властей. Он также выразил разочарование такими действиями администрации Барака Обамы.