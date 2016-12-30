На Кубе «избранным» разрешили провести домашний Интернет

Правительство Кубы впервые в истории страны разрешило 2 тыс. жителям провести домашний Интернет.

Эксперимент был начат две недели назад.

Сейчас в стране один из самых низких показателей по доступу пользователей к Интернету в мире. Население Кубы, которое составляет 11,2 млн человек, до сих пор могло пользоваться интернетом только в специально отведенных для этого местах с Wi-Fi.

Причем с оплатой около 1,5 долл за час, что составляет около 5% среднего месячного дохода жителя Кубы.

Отмечается, что к участию в эксперименте были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора.