Израиль запустил стартап-визы для предпринимателей

Израильское управление инноваций запустило программу «Инновационные визы» для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране, в рамках программы они получат возможность проживать в Израиле в течение 24 месяцев и получать финансовую поддержку до 200 000 шекелей (около 52 тыс. долларов).

«Первым делом новоприбывших стартаперов познакомят с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, чтобы обеспечить «мягкое погружение» в местную стартап-экосистему, - говорится в сообщении, передает AIN.

«Инновационные визы» ориентированы на проекты на предпосевной стадии.

Самым успешным участникам программы, которые смогут построить успешный бизнес, обещают выдать «экспертную визу», которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.