Лукашенко признался, о каком подарке мечтает

Оказалось, что это увеличение средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лучшим для него подарком в наступающем году стало бы увеличение средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте. Об этом он заявил в пятницу журналистам.

«Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», – сказал Лукашенко, которого цитирует государственное агентство БелТА. Президент Белоруссии подчеркнул, что власти страны будут «идти к этой цели, чего бы нам это ни стоило»

В ноябре текущего года средняя зарплата в республике составила около $370 в эквиваленте.