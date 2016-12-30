Лукашенко признался, о каком подарке мечтает

Оказалось, что это увеличение средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лучшим для него подарком в наступающем году стало бы увеличение средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте. Об этом он заявил в пятницу журналистам.
«Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», – сказал Лукашенко, которого цитирует государственное агентство БелТА. Президент Белоруссии подчеркнул, что власти страны будут «идти к этой цели, чего бы нам это ни стоило»
В ноябре текущего года средняя зарплата в республике составила около $370 в эквиваленте.
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