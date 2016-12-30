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Мир

США спешно покидают 96 граждан РФ

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Среди российских дипломатов, объявленных США персонами нон грата, есть те, которые прибыли в Америку только два месяца назад

Российских дипломатов привезет на родину спецборт

Согласно решению администрации Обамы США должны покинуть 96 человек. Это российские дипломаты и члены их семей.

Общее количество граждан Российской Федерации, которые должны покинуть США, составляет 96 человек. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает агентство ТАСС.

«Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей, включая детей школьного и дошкольного возраста», – заявила она.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел также отметила, что среди российских дипломатов, которые были объявлены США персонами нон грата, есть те, которые прибыли в Америку только два месяца назад.

«Каким образом они могли быть задействованы технологически в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, вообще непонятно», – добавила она.

Российских дипломатов привезет в РФ спецборт.

«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ», – сообщили в администрации российского президента.

Отметим также, что журналистка американского канала Fox 5 запечатлела, как с территории посольства России в США выезжают фургоны без номеров.

 «Целый ряд фургонов/грузовиков без номерных знаков покидает российское посольство после объявления администрацией Обамы санкций», – написала она.

Как ранее сообщали «Комментарии», в четверг, 29 декабря, Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

Фото: Zuma/ТАСС

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Теги: США, нон грата, дипломаты, РФ

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   © «Комментарии:», 2016

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