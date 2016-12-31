Испанцы назвали слово года

Словом уходящего 2016 года в Испании стал термин «популизм»
Такое решение приняли лингвисты Фонда Fundеu BBVA, основная цель которого заключается в содействии надлежащего использования испанского языка в средствах массовой информации.
Фонд ежегодно выбирает слово, которое вызывает наибольший интерес в стране.
Статус «слова года» в 2016-м среди прочих оспаривали «ютубер» и «постправда» (этот термин, на английском – post-truth, стал словом года по версии Оксфордского словаря).
По словам главного координатора фонда Хавьера Ласкураина, «было понятно, что в столь политизированном году, как этот, когда произошли важнейшие мировые события типа Brexit, избрания Дональда Трампа, различные электоральные и плебисцитарные события в Америке и Испании, словом года Fundеu станет слово из этой области».
«На протяжении последних месяцев мы получили много запросов по поводу реального значения «популизма». Очевидно, что его использование в СМИ и политических дебатах идет дальше, чем просто «защита интересов народа», как его определяют, с различными оттенками, разные словари», – добавил Ласкураин.
По словам лингвиста, в последнее время в употреблении этого слова усиливается значение «предложение гражданам простых решений сложных проблем» политиками.
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