Испанцы назвали слово года

Словом уходящего 2016 года в Испании стал термин «популизм»

Такое решение приняли лингвисты Фонда Fundеu BBVA, основная цель которого заключается в содействии надлежащего использования испанского языка в средствах массовой информации.

Фонд ежегодно выбирает слово, которое вызывает наибольший интерес в стране.

Статус «слова года» в 2016-м среди прочих оспаривали «ютубер» и «постправда» (этот термин, на английском – post-truth, стал словом года по версии Оксфордского словаря).

По словам главного координатора фонда Хавьера Ласкураина, «было понятно, что в столь политизированном году, как этот, когда произошли важнейшие мировые события типа Brexit, избрания Дональда Трампа, различные электоральные и плебисцитарные события в Америке и Испании, словом года Fundеu станет слово из этой области».

«На протяжении последних месяцев мы получили много запросов по поводу реального значения «популизма». Очевидно, что его использование в СМИ и политических дебатах идет дальше, чем просто «защита интересов народа», как его определяют, с различными оттенками, разные словари», – добавил Ласкураин.

По словам лингвиста, в последнее время в употреблении этого слова усиливается значение «предложение гражданам простых решений сложных проблем» политиками.