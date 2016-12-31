В Германии предлагают покончить с политикой «открытых дверей»

Политические партнеры Меркель настаивают на введении ограничения в 200 тысяч беженцев в год

Немецкая консервативная партия Христианский социальный союз (ХСС), младший партнер в коалиции канцлера Ангелы Меркель, предлагает закрыть маршрут мигрантов через Средиземное море, отправляя их обратно в Африку, а не позволяя им оставаться в Европе. Об этом сообщает Rheinische Post.

ХСС уже давно критикует политику «открытых дверей» Меркель, благодаря которой в Германию прибыли около 1,1 млн. беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран начиная с середины 2015 года.

Партия настаивает на введении ограничения в 200 тысяч беженцев в год.

«Автоматический механизм, по которому всех спасенных беженцев будут принимать в Европе, надо остановить. Это единственный способ остановить организованную преступность на Средиземном море», – говорится во внутреннем документе депутатов ХСС в парламенте.

ХСС также беспокоится из-за потери голосов перед парламентскими выборами следующего года и растущей популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии», которая занимает жесткую позицию в отношении беженцев.

Раньше Хорст Зеехофер, глава Христианского социального союза, призвал изменить государственную миграционную политику, что сейчас позволяет беженцам, спасенным с лодок в море, остаться в Европе.

Фото: Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters