Трамп отметит Новый танцами

На праздничную вечеринку приглашены 800 человек

СМИ узнали, как и где избранный президент США встретит Новый год. Как сообщает издание «Хилл», ночь на 1 января Дональд Трамп проведет в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Вместе с ним, помимо супруги Мелании и младшего сына Бэррона, отмечать 2017-й будут еще 800 гостей, в том числе киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс. По данным издания, гостям сначала предложат коктейли, затем состоится праздничный ужин, а после него запланированы танцы.

Фото: Carlos Barria / Reuters