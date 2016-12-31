Римская елка вызвала споры

Жители итальянской столицы сочли свою елку самой уродливой в мире

Установленная в Риме рождественская елка своим видом вызвала недовольство многих жителей итальянской столицы. По их словам, дерево можно назвать самым уродливым в мире.

Праздничное дерево установлено на площади Пьяцца Венеция в центре Рима. Огни на нем зажглись на День непорочного зачатия, с которого в Италии по традиции начинается праздничный сезон. Мэр Рима Вирджиния Раджи на церемонии открытия призвала детей считать от десяти до нуля, пообещав, что в конце обратного отсчета зажжется «волшебная иллюминация». Однако когда лампочки зажглись, вместо оваций наступило гробовое молчание.

Взору горожан и туристов предстала невзрачная пихта, чью убогую наготу лишь подчеркивает примитивная гирлянда. Кроме гирлянды никаких украшений на дереве нет, даже традиционного ангела на вершине.

Римлянам не понравилось, что дерево выглядит неряшливо, и многие его ветви обвисли. Кроме того, оно скудно украшено гирляндами, а на верхушке нет рождественской звезды.

Нашлись и те, кто встал на защиту дерева, заметив, что критиковать скромно украшенную елку и в то же время жаловаться на коммерциализацию Рождества – это лицемерие.