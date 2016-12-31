В 2017 году число землян увеличится

Самое крупное в мире государство по численности населения – Китай, после 2025 года, возможно, его догонит Индия

Число жителей Земли 1 января 2017 года достигнет 7 473 690 000 человек, что на 83 млн. человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили эксперты немецкого фонда «Население мира» (Stiftung Weltbevölkerung), сообщает DW.

Если представить мир как деревню с населением 100 человек, то, по данным фонда, в ней жили бы 60 азиатов, 16 африканцев, 10 европейцев, 8 латиноамериканцев, 5 североамериканцев и один человек из Океании.

Таким образом, к 2050 году число «жителей деревни» увеличилось бы до 133, при этом число европейцев и азиатов снижалось бы, а африканцев – росло.