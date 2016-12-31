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Мир

Елка в Риге попала в Книгу рекордов Гиннеcса

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Легенда гласит, что именно в Риге в 1510 году на Ратушной площади появилась первая в истории рождественская ель

Иллюминацию на праздничном дереве зажгла самая большая созданная в мире машина Руба Голдберга

Рождественская елка, установленная на Ратушной площади в центре латвийской столицы, занесена в Книгу рекордов Гиннеcса.

На двух этажах столичной мэрии и на площади был собран механизм, названный в честь американского художника-карикатуриста. Именно ему принадлежит идея создания устройства, которое выполняет достаточно простые действия чрезвычайно сложным многоступенчатым путем. На сей раз цепочка, которая действует по принципу домино, состояла из 412 этапов, что в конечном счете привело к включению праздничных гирлянд на ели, установленной в центре города. Почетную миссию возглавил мэр Риги Нил Ушаков.

Для установления мирового рекорда была собрана команда профессионалов, у которых уже есть опыт в реализации аналогичных проектов – в прошлом году они создали машину Голдберга, состоящую из 50 этапов цепи. В этом же году они решили установить новый мировой рекорд.

Чтобы зафиксировать новое мировое достижение, на церемонию в Ригу приехала судья Книги рекордов Гиннесса Сейда Субаци-Гемици. За ее плечами две тысячи рекордов в 30 странах мира. Именно она и объявила, что Латвия побила достижение США, где цепочка механизма состояла из 382 звеньев.

Рига была не случайно выбрана как место для установления нового рекорда. Легенда гласит, что именно в латвийской столице в 1510 году на Ратушной площади появилась первая в истории рождественская ель.

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Теги: Рига, елка, Книга рекордов Гиннесcа

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