Елка в Риге попала в Книгу рекордов Гиннеcса

Иллюминацию на праздничном дереве зажгла самая большая созданная в мире машина Руба Голдберга

Рождественская елка, установленная на Ратушной площади в центре латвийской столицы, занесена в Книгу рекордов Гиннеcса.

На двух этажах столичной мэрии и на площади был собран механизм, названный в честь американского художника-карикатуриста. Именно ему принадлежит идея создания устройства, которое выполняет достаточно простые действия чрезвычайно сложным многоступенчатым путем. На сей раз цепочка, которая действует по принципу домино, состояла из 412 этапов, что в конечном счете привело к включению праздничных гирлянд на ели, установленной в центре города. Почетную миссию возглавил мэр Риги Нил Ушаков.

Для установления мирового рекорда была собрана команда профессионалов, у которых уже есть опыт в реализации аналогичных проектов – в прошлом году они создали машину Голдберга, состоящую из 50 этапов цепи. В этом же году они решили установить новый мировой рекорд.

Чтобы зафиксировать новое мировое достижение, на церемонию в Ригу приехала судья Книги рекордов Гиннесса Сейда Субаци-Гемици. За ее плечами две тысячи рекордов в 30 странах мира. Именно она и объявила, что Латвия побила достижение США, где цепочка механизма состояла из 382 звеньев.

Рига была не случайно выбрана как место для установления нового рекорда. Легенда гласит, что именно в латвийской столице в 1510 году на Ратушной площади появилась первая в истории рождественская ель.