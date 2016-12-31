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В КНДР с размахом отметили годовщину назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим

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Ким Чен Ын был официально объявлен верховным главнокомандующим КНА 30 декабря 2011 года

Артисты исполнили популярные в стране произведения, прославляющие заслуги председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР

Концерты, спортивные состязания и массовые танцы прошли в пятницу во всех регионах КНДР в связи с пятой годовщиной вступления Ким Чен Ына в должность верховного главнокомандующего Корейской народной армии. В элитарном театре «Моранбон» в Пхеньяне, сообщило в субботу информационное агентство ЦТАК, выступил Национальный симфонический оркестр. Артисты исполнили популярные в стране произведения, прославляющие заслуги председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР.

Корейская молодежь по случаю этой даты устроила массовые танцы. В столице десятки тысяч нарядно одетых юношей и девушек, несмотря на холодную погоду, собирались у Монумента в честь основания партии и Триумфальной арки, во Дворце спорта и домах культуры. Музыкальным сопровождением служили известные в стране патриотические песни, в том числе «Народ обожает своего лидера», «Марш молодежи» и другие. Поздравление и корзину цветов направили Ким Чен Ыну представленные в КНДР военные атташе России, Китая, Кубы, Ирана, Вьетнама и Египта.

Ким Чен Ын был официально объявлен верховным главнокомандующим КНА 30 декабря 2011 года. Это произошло вскоре после скоропостижной кончины предыдущего лидера страны – Ким Чен Ира от сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки. В принятом решении Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи подчеркивалась важность «демонстрации мощи КНДР как социалистической военной страны» и «обеспечения защиты завоеваний революции под руководством Ким Чен Ына».

В 2012 году Ким Чен Ыну было присвоено звание маршала КНДР. В военной иерархии страны имеется четыре высших воинских звания: вице-маршал КНА, маршал КНА, маршал КНДР и генералиссимус. Звание маршала КНДР присваивалось всего трижды - Ким Ир Сену в феврале 1953 года, в 1992 году – его сыну и наследнику Ким Чен Иру, а также – Ким Чен Ыну. Звания генералиссимуса были удостоены Ким Ир Сен в 1992 году и Ким Чен Ир уже посмертно.

Ким Чен Ын в настоящее время является верховным главнокомандующим, председателем Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР. Пост генерального секретаря ТПК навечно закреплен за Ким Чен Иром, учитывая его заслуги перед страной.

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Теги: годовщина, Ким Чен Ын, КНДР

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