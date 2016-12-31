Итальянцы вступились за Деда Мороза

Жестокая правда из уст артиста вызвала слезы у детей и возмутила взрослых
Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует, сообщает телеканал RaiNews24.
Инцидент произошел в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: «Вообще-то, Деда Мороза не существует».
Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.
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