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Премьер Израиля заговорил по-русски

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«С Новым годом! Поехали!» – провозгласил Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху поблагодарил русскоязычных граждан страны за вклад в развитие израильского общества и поздравил их с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил жителей страны с Новым годом на русском языке. По сценарию видеоролика, который глава кабинета разместил на своей странице в Facebook, он присоединился к сидящей за столом группе русскоязычных жителей страны и сказал: «Добрый вечер, друзья!» Премьер поблагодарил их за вклад в развитие израильского общества и провозгласил: «С Новым годом! Поехали!»

На официальном уровне Новый год в Израиле не празднуется и не является выходным. Главным образом, предстоящий праздник отмечают представители миллионной общины выходцев из бывшего Советского Союза.

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Теги: Израиль, Нетаньяху, Новый год, ролик

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