Премьер Израиля заговорил по-русски

Биньямин Нетаньяху поблагодарил русскоязычных граждан страны за вклад в развитие израильского общества и поздравил их с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил жителей страны с Новым годом на русском языке. По сценарию видеоролика, который глава кабинета разместил на своей странице в Facebook, он присоединился к сидящей за столом группе русскоязычных жителей страны и сказал: «Добрый вечер, друзья!» Премьер поблагодарил их за вклад в развитие израильского общества и провозгласил: «С Новым годом! Поехали!»
На официальном уровне Новый год в Израиле не празднуется и не является выходным. Главным образом, предстоящий праздник отмечают представители миллионной общины выходцев из бывшего Советского Союза.
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