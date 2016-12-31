Премьер Израиля заговорил по-русски

Биньямин Нетаньяху поблагодарил русскоязычных граждан страны за вклад в развитие израильского общества и поздравил их с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил жителей страны с Новым годом на русском языке. По сценарию видеоролика, который глава кабинета разместил на своей странице в Facebook, он присоединился к сидящей за столом группе русскоязычных жителей страны и сказал: «Добрый вечер, друзья!» Премьер поблагодарил их за вклад в развитие израильского общества и провозгласил: «С Новым годом! Поехали!»

На официальном уровне Новый год в Израиле не празднуется и не является выходным. Главным образом, предстоящий праздник отмечают представители миллионной общины выходцев из бывшего Советского Союза.