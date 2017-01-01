Обложку новогоднего номера Charlie Hebdo украсили Трамп и Путин

Президенты США и РФ изображены в виде подарков

Карикатуристы Charlie Hebdo поместили на обложку новогоднего номера президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«На этой неделе Charlie ищет надежный сайт, чтобы перепродать два дерьмовых подарка: пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать», – говорится на странице издания.