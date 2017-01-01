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В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел кровавый теракт

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В клубе, в котором неизвестные открыли стрельбу, находились 700–800 человек, нападавшие говорили на арабском

Число жертв нападения на ночной клуб – 39, ранены 69

Сегодня ночью два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

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Теги: жертвы, теракт, Стамбул

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