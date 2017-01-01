СМИ узнали, граждане каких стран погибли при атаке на клуб в Стамбуле

Сегодня ночью в стамбульском ночном клубе Reina случилась трагедия

Террорист перед входом в клуб застрелили полицейского, затем зашел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу. Предположительно в заведении находилось 700-800 человек. Из них погибли как минимум 39, 69 получили ранения. По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова. После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор. В результате теракта побибли 16 иностранных граждан. это граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии.

Министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу сообщил, что автомат террорист спрятал под одеждой Санта-Клауса. Место преступления он покинул в другой одежде.

Поиски нападавшего пока не увенчались успехом.

Фото: © Umit Bektas/REUTERS